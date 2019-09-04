Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира до 2024 года, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос, есть ли у него сомнения, что Россия войдет в топ-5 экономик мира к 2024 году, как того требует майский указ президента 2018 года, Орешкин заявил, что «можем и раньше».

«Если посмотрите на последние несколько лет, да, темпы роста в России невысокие, но они соответствуют тем ожиданиям и тем прогнозам, которые мы закладывали. То, что мы видим — что немецкая экономика, с которой мы конкурируем за пятую позицию, растет гораздо слабее, чем это ожидалось. У нас сейчас отрыв уже составляет меньше 3%, то есть мы уже близки. Нужно демонстрировать те темпы, которые мы прогнозируем, которые закладываются во все наши ожидания, и в этом случае проблем не будет», – отметил он.

Сейчас российский ВВП занимает шестое место в мире по объему после Китая, США, Индии, Японии и Германии.

