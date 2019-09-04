МТС-Банк объявляет об отсрочке по кредитам гражданам, пострадавшим в результате недавнего паводка в Иркутской области. Реструктуризация будет предоставлена на шесть месяцев с момента обращения клиента в банк, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«МТС Банк не будет начислять проценты по кредиту в течение этого периода. Дополнительной мерой поддержки клиентов станет списание или возврат пеней и штрафов, начисленных в период не ранее июня 2019 года. По данным банка, основное количество пострадавших клиентов оформляли кредиты на товар (POS-кредиты) в 2018—2019 годах», — говорится в сообщении.

Для получения отсрочки клиенту необходимо обратиться в МТС Банк с заявлением в свободной форме и приложить документ/справку, которые подтверждают факт проживания/затопления домов, квартир в районах бедствия Иркутской области, где объявлена чрезвычайная ситуация. Подать заявление можно любым удобным способом: в ближайшем офисе МТС Банка, через личный кабинет «Онлайн Банк» на официальном сайте или в мобильном приложении МТС Банка.