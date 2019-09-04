Возможность того, что инфляция в стране по итогам 2019 года окажется ниже плановой отметки в 3,8%, превалирует над тем, что рост потребительских цен может превысить прогноз, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.



«У нас на конец 2019 года прогноз по инфляции 3,8%, но то, что мы видим в последние недели — понятно, что тенденции могут поменяться, поэтому мы прогноз пока не меняем, — но тенденции говорят о том, что мы можем скорее оказаться ниже, чем выше этого уровня. Риски смещены вниз», — сказал министр.

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз инфляции в РФ по итогам текущего года до 3,8% с прежних 4,3%. В 2020 году министерство ожидает инфляцию на уровне 3%.

Минэкономразвития прогнозирует сильный дезинфляционный тренд в России, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Эти расчеты основаны на том, что благодаря мерам ЦБ резко замедлится рост потребкредитования (с 20% в 2019 году до 4% в 2020 году). Это ослабит спрос со стороны населения, что в свою очередь замедлит рост оборота розничной торговли до 0,6% в 2020 году с 1,3% в 2019 году и сдержит цены.