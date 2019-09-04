Потребительское кредитование в России в среднесрочной перспективе будет расти однозначными цифрами, меры ЦБ РФ для его сдерживания достаточны, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ.

«Мы ожидаем, что это (объявленные меры ЦБ РФ по охлаждению потребкредитования. — Прим. ред.) уже окажет определенное сдерживающее воздействие на рост (потребкредитования. — Прим. ред.). В среднесрочной перспективе думаем, что потребкредитование будет расти однозначной цифрой и существенного перегрева не будет. Пока больших рисков не видим, честно говоря», — сказал он.

Костин также отметил, что не разделяет мнение министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что экономика России может войти в рецессию в 2021 году в случае отсутствия мер по ограничению темпов роста потребкредитования.

С 1 октября российские банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.