Ставки по депозитам в РФ будут снижаться, и россияне будут больше внимания обращать на инвестиционные продукты, полагает председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.



«Когда мы говорим о длинных дешевых деньгах, я бы отметил, что даже на территории России, вопреки общему представлению, деньги свободные есть», — сказал он, выступая на сессии «Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«У нас население держит сейчас на счетах в банковской системе порядка 29 триллионов рублей, и ставки снижаются, ставки будут снижаться, стучу по дереву от каких-то внешних негативных и неожиданных событий», — продолжил Задорнов.

По его словам, российское население впервые осознает, что в банковской системе ставки по депозитам могут быть и 4%, и 5%. «Как это происходило во многих странах, здесь меняется инвестиционное поведение широких социальных слоев… ясно, что российский гражданин, который в основном привык либо жилье покупать как инвестиционное вложение, либо хранить деньги в банках, будет уделять все больше внимания инвестиционным продуктам и инвестициям», — считает Задорнов.

По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа снизилась до 6,8% с 6,82% в первой декаде августа, а еще в середине июля этот показатель составлял 7,12%.