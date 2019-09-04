Прибыль группы «Открытие» по итогам текущего года может составить 40—45 млрд рублей, заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью ТАСС .

«У нас по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) прибыль группы за полгода составила 33,5 млрд рублей, из которых 23 млрд рублей заработал банк, а 10 млрд рублей — небанковские «дочки» группы. Поэтому я осторожно скажу, что прибыль группы «Открытие» по итогам года будет между 40 морд и 45 млрд рублей. Более точные прогнозы строить сложно», — сказал Задорнов и добавил, что это существенно выше тех целей, которые перед нами ставил набсовет.

По его словам, две трети придется на банк, треть — на другие «дочки». Точных цифр пока нет, потому что во многом это еще доходы дочерних компаний — НПФ, «Росгосстраха».

Задорнов также отметил рост кредитного портфеля «Открытия».

«Кредитный портфель «Открытия» увеличился на 25% за первое полугодие 2019 года. За год, очевидно, рост будет более 50% кредитного портфеля», — добавил он.