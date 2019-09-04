Федеральная налоговая служба в этом году получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год, сообщает РБК . Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе правительства Швейцарии.

Сомнения в надежности защиты конфиденциальной информации в России сняты, сообщил Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии.

Как пояснили в швейцарском ведомстве, передача данных в Россию будет соответствовать требованиям Швейцарии, «если экспортер данных обеспечивает адекватный уровень защиты, в частности используя стандартный контракт на трансграничный аутсорсинг обработки данных FDPIC или стандартные договорные положения Европейской комиссии по передаче персональных данных обработчикам, и информирует FDPIC об этих гарантиях». Предполагается, что финансовые данные будут переданы в Россию с использованием именно этих стандартов.

По словам экспертов, владельцам счетов в зарубежных банках, чтобы понимать, в какие страны может быть передана информация о счетах, рекомендуется уточнить у клиентского менеджера, какие данные указаны в клиентском файле иностранного банка. Если информация устаревшая или по иным причинам некорректная, лучше скорректировать. Иначе информация придет в ту страну при автообмене, и необходимо будет уже пояснять, почему владелец счета не является там налоговым резидентом.