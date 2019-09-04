Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Банка ДОМ.РФ до «BB» с позитивным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечает Fitch, рейтинги Банка ДОМ.РФ определяются институциональной поддержкой «ДОМ.РФ», поэтому эксперты не считают необходимым отдельно оценивать кредитную организацию, указывая на большую зависимость от материнской организации и развивающуюся бизнес-модель.

Агентство в будущем может обновить долгосрочные рейтинги на одну ступень, если банк завершит план по финансовому оздоровлению, в том числе ликвидирует остаточные непрофильные активы.