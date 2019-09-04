«Большая четверка» мобильных операторов договорилась о совместной расчистке диапазона частот 3,5—3,8 ГГц для развития сетей 5G в России. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



«Соглашение, которое договорились подписать МТС и «ВымпелКом» по 5G, касается совместной работы по расчистке диапазона 3,5—3,8 ГГц. Говорить о создании инфраструктурного оператора, в том числе на базе нашего СП с «МегаФоном», пока рано, так как для этого в принципе не выделены частоты», — сказал Осеевский.

Работа над конверсией радиочастотного спектра для расчистки приоритетных частот для создания и развития сетей 5G (3,4—3,8 ГГц и 694—790 МГц) может быть выполнена в 2019—2022 годах. Это следует из проекта дорожной карты по развитию технологий беспроводной связи, подготовленного Национальным центром информатизации (НЦИ, структура Ростеха). За этот период, по расчетам экспертов, эти диапазоны должны быть распределены между операторами связи.



«Ростелеком» до конца текущего года представит дорожную карту по развитию 5G в России, сообщил РИА Новости президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах ВЭФ.



В ноябре 2017 года «Ростелеком» и «МегаФон» объявили о планах совместного развития сетей 5G в России, а в январе 2019 года — о создании совместного предприятия.