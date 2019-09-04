Банк непрофильных активов (создан на базе банка «Траст») вернет ЦБ от продажи активов 50—60 млрд рублей по итогам 2019 года, сообщил в интервью агентству «Прайм» член наблюдательного совета БНА, президент — председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в кулуарах Восточного экономического форума.



«Цель текущего года — 50—60 миллиардов рублей, и я думаю, она будет выполнена», — сказал Задорнов, отвечая на вопрос об объеме возврата активов.

На базе банка «Траст» после присоединения к нему летом прошлого года Рост Банка был создан Банк непрофильных активов, который консолидировал «плохие» и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. Зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал в мае, что ЦБ стремится реализовать около 1 трлн рублей непрофильных активов, что составляет примерно 40% от их общего объема.