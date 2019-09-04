Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума.

«За полгода [цены на авиабилеты выросли] на 7%», — сказала она, уточнив, что динамика по итогам 2019 года будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

Как сообщалось, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года на 9—10%. Поднять цены в указанных пределах компании заставят объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина. Авиатопливо — одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета, отмечало издание.

По словам заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова, с начала года стоимость керосина выросла на 1,5—2%, однако за прошлый год рост превысил 30%.