Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет «ВымпелКомом», предоставляющим услуги под брендом «Билайн») намерен укреплять позиции на российском рынке за счет новых продуктов, в частности с активным использованием big data и искусственного интеллекта. Презентация обновленной стратегии холдинга прошла на видеоконференции Capital Markets Day в Лондоне.



В целом Veon прогнозирует развитие по трем направлениям: предоставление фундаментальных услуг мобильной и фиксированной связи, развитие портфеля «новых услуг», построенных вокруг цифровых технологий с активным участием big data и искусственного интеллекта, а также планирование будущих активов, построенных на ноу-хау и технологиях.

По словам директора по стратегии Veon Алекса Казбеги, долгосрочная цель холдинга заключается в том, чтобы предоставлять клиентам персонализированные услуги. «Наше видение заключается в том, чтобы стать неким цифровым консьержем — парнем, который решает задачи, который индивидуально открывает ресурсы, в том числе для решения бизнес-вопросов», — сказал он.

Операционный директор холдинга Кьелл Мортен Джонсен на презентации сделал особый акцент на рынке РФ. «Большая страна, большой потенциал, большие возможности, страна с экономическим ростом <...>. Самые дешевые безлимитные тарифы в мире», — перечислил он.

По его словам, одной из возможностей укрепить позиции на рынке РФ будет запуск новых продуктов. В качестве хорошего примера топ-менеджер привел внедрение в РФ «Билайн ТВ», использующего big data. Этот продукт имеет 1,5 млн пользователей в месяц, и Veon готовится вывести его на рынки Казахстана и Узбекистана.

Также акценты будут сделаны на качестве предоставления услуг. Холдинг намерен фокусироваться на оптимизации мобильной сети и ее уплотнении, заниматься развитием сети как для текущих, так и для будущих нужд, сосредоточить инвестиции в ключевых городах. Кроме того, планируется повышать качество продаж сим-карт по разным каналам, ускорять онлайн-продажи связи, взаимодействовать с производителями смартфонов, чтобы проводить постоянные кампании, нацеленные на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами.

Во вторник утром холдинг объявил о новой дивидендной политике: с 2020 года Veon планирует направлять на дивиденды 50% свободного денежного потока после получения лицензий. Свободный денежный поток, по прогнозам Veon, в 2019 году составит порядка 1 млрд долларов.