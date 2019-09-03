Членом правления Почта Банка по решению наблюдательного совета избран директор по продуктам и технологиям кредитной организации Григорий Бабаджанян. В этом качестве он будет отвечать за стратегическое развитие продуктовой линейки банка, разработку и внедрение новых продуктов и технологий, в том числе кобрендовых программ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Григорий Бабаджанян присоединился к команде Почта Банка в качестве советника президента — председателя правления. С 2016 года был вице-президентом, директором по развитию розничного бизнеса Почта Банка, в настоящее время — директор по продуктам и технологиям банка.

До прихода в Почта Банк Бабаджанян занимал различные руководящие позиции в ВТБ 24 и банке «Русский Стандарт». В 2010—2015 годах работал в Альфа-Банке, где прошел карьерный путь от директора по кредитным продуктам до заместителя руководителя блока «Розничный бизнес», отвечая за разработку и внедрение сегментно-ориентированной стратегии розницы и внедрение сегментации в операционную деятельность банка.