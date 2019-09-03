Россельхозбанк запускает акцию, позволяющую получать кешбэк в 25% от покупок по кобейджинговым картам «Мир-JCB», совершенных в зарубежных торгово-сервисных организациях, в том числе через Интернет. Максимальная сумма выплаты кешбэка составляет 10 тыс. рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Акция проводится с 15 августа по 31 декабря 2019 года. Предложение действует для всех банковских продуктов, в рамках которых предусмотрен выпуск карт «Мир-JCB».