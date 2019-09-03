Промсвязьбанк предложил своим клиентом получение ряда банковских продуктов удаленно с помощью биометрических даных ЕБС. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Любой гражданин, зарегистрированный в ЕБС, может стать клиентом банка не посещая офис ПСБ: открыть счет, сделать перевод или подать заявку на кредит. Для этого нужно подтвердить свою личность с помощью биометрических персональных данных — лица и голоса вместо документов.

С удаленной идентификацией клиенту также будет доступен полный функционал интернет-банка ПСБ. Для входа в интернет-банк потребуется доступ в интернет и компьютер с веб-камерой и микрофоном. Система предложит указать свой телефон, авторизоваться в «Госуслугах» и разрешить передачу данных в банк, затем пройти проверку лица и голоса. После этого будет сформирован договор на обслуживание, который также подписывается онлайн.

Клиент получит пароль на указанный номер и сможет пользоваться интернет-банком.

Зарегистрировать биометрические данные можно в отделениях уполномоченных банков. Для этого понадобится паспорт и СНИЛС.