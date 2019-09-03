Банк России установил официальные курсы валют на 4 сентября.

Курс доллара повысился на 28,37 копейки, составив 66,9072 рубля (66,6235 рубля на 3 сентября). Курс евро вырос на 3,06 копейки до 73,2032 рубля (с 73,1726 рубля на 3 сентября).

На Московской бирже на 12:02 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро снизился на 8 копеек, валюты стоят 66,87 и 73,18 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 66,81—66,98 рубля за доллар и 73,1—73,29 рубля за евро.