Московская биржа подвела итоги торгов в августе 2019 года. Общий объем торгов на всех рынках Мосбиржи в последний месяц лета снизился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 68,9 трлн рублей, следует из материалов торговой площадки.

«В августе 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 68,9 триллиона рублей (79,5 триллиона рублей в августе 2018 года). Количество торговых дней было на один меньше (22) по сравнению с августом 2018 года (23). Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 17,1%) и срочный рынок (рост на 9,5%), в том числе рынок фьючерсов и опционов на товары (рост на 100,1%). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в августе составил 2 566,8 млрд рублей (2 687,3 млрд рублей в августе 2018 года).



Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 17,1%, до 1 050,4 млрд рублей (897,1 млрд рублей в августе 2018 года). Среднедневной объем торгов вырос на 22,4%, составив 47,7 млрд рублей (39,0 млрд рублей в августе 2018 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1 516,4 млрд рублей (1 790,2 млрд рублей в августе 2018 года). Среднедневной объем торгов — 68,9 млрд рублей (77,8 млрд рублей в августе 2018 года).

В августе на фондовом рынке Мосбиржи размещены 68 облигационных займов на общую сумму 996,8 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 439 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке составил 27,8 трлн рублей (31,4 трлн рублей в августе 2018 года). На торги инструментами спот пришлось 7,4 трлн рублей, на сделки своп и форварды — 20,4 трлн рублей.



Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1 262,8 млрд рублей, или 19,3 млрд долларов США (1 363,4 млрд рублей или 20,7 млрд долларов США в августе 2018 года).