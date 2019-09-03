Московский Кредитный Банк (МКБ) запускает акцию «Время первых» для новых корпоративных клиентов, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, оформить потребкредит наличными от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на срок от 6 до 60 месяцев включительно можно по ставке от 8,9% годовых без поручительства и обеспечения. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату.

Акции распространяются на клиентов, не имеющих на дату подачи заявки действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в банке.