Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,171 трлн рублей, что эквивалентно 122,883 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина.

По состоянию на 1августа объем ФНБ составлял 7,868 трлн рублей., что эквивалентно 124,1 млрд долларов. Таким образом, объем ФНБ за месяц увеличился на 303 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,5 млрд долларов, 39,2 млрд евро и 7,7 млрд фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США за период с 15 декабря 2018 года по 31 августа 2019 года, составила 672,8 млн долларов, что эквивалентно 44,735 млрд млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 августа 2019 года составила 17,021 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 24,093 млрд рублей, что эквивалентно 371,4 млн долларов.