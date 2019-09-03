Минфин России 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на сумму 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26230RMFS с датой погашения 16 марта 2039 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

В целом в III квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 млрд рублей.