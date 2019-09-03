Международный и региональный опыт». Мероприятие было организовано в Краснодаре при участии администрации Краснодарского края и Министерства финансов Российской Федерации.

Программа конференции была разделена на три части – пленарное заседание, практическую и пленарную сессии. В ходе заседания с докладами о роли и месте финансовой грамотности, а также о реализации ее «дорожной карты» выступили представителей государственных финансовых институтов и учебных заведений. Участники познакомились с лучшими практиками из различных регионов России.

КБ «Кубань Кредит» одним из первых на юге России занялся повышением финансовой грамотности населения. В рамках политики Банка «С заботой о старшем поколении!» действуют специальные курсы для пенсионеров. Помимо этого, Банк проводит уроки финансовой грамотности для школьников, в первую очередь, воспитанников подшефных учебных учреждений. На занятиях ребятам объясняется, как рационально распоряжаться деньгами, как нужно планировать свой личный бюджет, и по каким вопросам нужно обращаться в банк.