Документ был утвержден на внеочередном общем собрании членов Ассоциации 31 января 2019 года.

Комплекс требований нормативно-правовых актов Банка России и стандартов саморегулирующихся организаций (СРО) в сфере финансового рынка, отраженный в документе, представляет собой правовую основу взаимодействия финансовых организации с получателями финансовых услуг. Возможные нарушения Стандарта повлекут для субъекта репутационные, административные и лицензионные риски.

Стандарт направлен, в частности, на предупреждение мисселинга (недобросовестной практики продаж клиентам финансовых продуктов без подробного информирования об их характеристиках и важных особенностях) и иных недобросовестных практик взаимодействия кредитных организаций с получателями финансовых услуг, повышение качества финансовых услуг, а также обеспечение информационной открытости финансового рынка Российской Федерации и повышение уровня финансовой грамотности населения.