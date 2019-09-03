Директор Ростовской региональной дирекции Владимир Пономарев посетил линейку в школе-интернате №38 для слабовидящих детей, где поздравил учеников и педагогов с наступлением нового учебного года и передал руководству учреждения денежный сертификат для развития школы.

Первоклассникам специальной (коррекционной) школы №59 города Краснодара Банк преподнес подарок ко Дню знаний в виде канцелярских наборов и сладостей.

Поздравления от кредитной организации принимали и учащиеся Новолеушковской школы-интерната – давнего друга Банка. В учебный год заведение вступает с обновленной спортивной площадкой, на которой при содействии КБ «Кубань Кредит» установлены уличные тренажеры.

Кроме того, Банк организовал посещение Нового театра кукол 50 юным воспитанникам НКО «Благо». По окончанию представления каждому ребенку вручили ранец с полным набором первоклассника. Снарядить детвору в школу помогли более 220 сотрудников из разных подразделений кредитной организации, откликнувшихся на просьбу принять участие в акции по сбору в школу будущих первоклашек.