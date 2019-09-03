Она располагается по адресу: ул. адмирала Пустошкина, 22 (территория ЖК «Горгиппия»).

В кассе клиенты могут оплатить коммунальные платежи, совершить покупку и продажу иностранной валюты, а также осуществить быстрые денежные переводы и многое другое.

Касса работает ежедневно кроме воскресенья. Часы обслуживания клиентов в будние дни с 08.00 до 18.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), субботу - с 09.00 до 15.00 (без перерыва).