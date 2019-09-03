Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева избрана председателем наблюдательного совета Банка непрофильных активов (БНА), созданного в рамках деятельности ЦБ РФ по оздоровлению банковской системы на базе банка «Траст». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее был избран новый состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов.

В обновленный состав совета вошли: первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, президент-председатель правления банка «Траст» Александр Соколов, президент-председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, директор по специальным инвестиционным проектам РФПИ Илья Бахтурин, заместитель генерального директора по правовым вопросам УК РФПИ Михаил Иржевский, член наблюдательных советов банка «ФК Открытие», ICONIC, QIWI plc Елена Титова, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, Максим Першин.