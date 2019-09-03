Защита основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви подала в Следственный комитет России ходатайство с просьбой разрешить Калви участвовать в ежегодном собрании инвесторов фондов Baring Vostok в Москве 25—26 сентября. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил адвокат Калви Дмитрий Клеточкин. Следственные действия сейчас не производятся, так что Калви вполне мог бы участвовать в собрании партнеров фондов, пояснил Клеточкин, напомнив, что сам Калви неоднократно заявлял, что не намерен скрываться и хочет доказать свою невиновность.

Сотрудник пресс-службы СКР сказал, что запрос «Ведомостей» рассматривается.

Сейчас Калви находится под домашним арестом: его, четырех сотрудников фонда и экс-предправления «Восточного» арестовали в феврале, их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд рублей.