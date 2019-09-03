При составлении рейтинга учитывались банки - участники программы государственной поддержки родителей с детьми. Эксперты обращали особое внимание на процентные ставки, размер ежемесячных платежей, типы и виды страхования, наличие дополнительных комиссий, суммы и сроки кредитования.

Напомним, семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй и последующий ребёнок, могут оформить ипотечный кредит или рефинансировать действующий под 6% годовых. Разницу между ставками банку компенсирует государство. Воспользоваться программой господдержки можно однократно в отношении только одного ипотечного жилищного кредита. Денежные средства могут быть направлены на приобретение жилья в новостройках или на рефинансирование имеющегося жилищного кредита.

Узнать подробные условия ипотечных программ Банка «Кубань Кредит» можно в разделе «Ипотека» или в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).