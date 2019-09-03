Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Межгосударственного банка до уровня «BB+» с «BB», прогноз по рейтингу — «стабильный», говорится в сообщении агентства.



«Повышение рейтинга последовало за повышением суверенного рейтинга России 9 августа 2019 года. Fitch повысило рейтинг (Банку. — Прим. ТАСС) как наднациональному административному органу, учитывая его уникальную бизнес-модель как многостороннего расчетного учреждения, действующего в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и Евразии», — отмечается в публикации.

Межгосударственный банк является международным банковским расчетным и кредитным институтом со 100-процентным участием государственных капиталов стран-членов СНГ. Банк учрежден в 1993 году 10 государствами-членами СНГ, в том числе Россией.