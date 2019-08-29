Налоговые поступления могут снизиться на 500 млрд рублей в год из-за роста разницы стоимости между марками нефти Brent и Urals в 2020 году, предупреждают эксперты Fitch. Об этом сообщает РБК .

С 1 января 2020 года вступают в силу новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO) — содержание серы в судовом топливе будет снижено с 3,5 до 0,5% для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Нефть сорта Urals будет торговаться на мировом рынке с большим дисконтом к эталону, чем в последние пять лет, рассказал младший директор Fitch Вячеслав Демченко.

По его словам, в результате ужесточения правил IMO в первые месяцы 2020 года дисконт к цене Urals может вырасти до 1–7 долларов за баррель. При достижении среднего дисконта в 3,5 доллара за баррель к уровню цены Brent, Россия может потерять около 500 млрд рублей налоговых поступлений от НДПИ, НДД и пошлин на нефть и нефтепродукты, поскольку все налоговые расчеты привязаны к стоимости нефти сорта Urals. Демченко указывает, что падение цены Urals к Brent на каждый доллар означает снижение налоговых поступлений примерно на 145 млрд рублей.

По словам трейдера крупной европейской компании, влияние правил IMO может составить в будущем дисконте Urals к Brent около 1 доллара к текущим показателям.

Как прокомментировал главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, сейчас предложение тяжелой сернистой нефти снижается из-за кризиса в Венесуэле и санкций против Ирана, в то же время добыча легкой малосернистой сланцевой нефти продолжает расти. В результате этот дифференциал в отдельные периоды выходит в положительную область. Если в момент введения стандарта IMO будет дефицит сернистой нефти и мощности по ее переработке будут недогружены, то Urals будет стоить дороже Brent, пояснил эксперт.

Потери компаний оценить сложнее, и они будут ниже, чем у государства, с учетом того что российские нефтяники добывают и продают нефть разных сортов, в том числе низкосернистую Siberian Light или ESPO (поставляется по ВСТО), признает Демченко. Наибольший выигрыш получат компании, экспортирующие низкосернистую нефть и имеющие НПЗ с высокой глубиной переработки нефти, заключает он.