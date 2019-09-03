Объем нового лизингового бизнеса составил 730 млрд рублей, показав минимальный за последние три года рост на 13%, говорится в исследовании «Эксперт РА». Это обусловлено уменьшением объема ж/д-сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го более чем на 30% против взрывного роста годом ранее.

Кроме ж/д-сегмента сокращение также отмечается в авиализинге, объем которого снизился почти на 50%, что привело к минимальной за последние годы доле оперлизинга на рынке (8,4%). Наибольший абсолютный прирост за первое полугодие 2019-го показали лизинговые сделки с недвижимостью (плюс 65 млрд рублей) и морскими и речными судами (плюс 40 млрд рублей). Доля лизинга в продажах легковых автомобилей за первое полугодие увеличилась с 9% до 10% на фоне сокращения общего количества проданных единиц по сравнению с первым полугодием 2018-го.

По оценкам «Эксперт РА», объем чистых инвестиций в лизинг в России по итогам 2018 года вырос на 32% и составил около 1,75 млрд рублей.

В структуре доходов лизингодателей по-прежнему преобладают доходы от финансового лизинга. В среднем доля доходов от оперлизинга у крупных госигроков за период 2016—2018 годов выросла с 21% до 28%. При этом доля доходов от дополнительных сервисов у данных компаний не изменилась и составляет около 2%, в то время как у розничных компаний за последние три года она выросла с 8% до 10% общих доходов.

«Эксперт РА» сохранило прогноз роста лизингового рынка в 2019 году на уровне 15%, реализация более позитивного сценария будет зависеть от активности госкомпаний.