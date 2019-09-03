Новое мобильное решение BSS , разработанное для операционных систем iOS и Android, предназначено для банковского обслуживания широкого спектра клиентов: от индивидуальных предпринимателей до клиентов среднего и крупного бизнеса.

Приложение является полноценным мобильным офисом корпоративного клиента по управлению своими финансами.

При разработке Digital2Business Mobile основное внимание было уделено не только функциональности и дизайну, но и простоте, и удобству работы пользователей. Для этого ключевые пользовательские сценарии, такие как получение доступа и вход в приложение, отправка платежей, экспорт выписки, коммуникации с банком, получение информации об операциях, остатке и реквизитах, блокировках и арестах, прошли аудит консалтингового агентства Markswebb. Таким образом, в новом мобильном решении BSS учтен передовой международный и российский опыт разработки мобильного банкинга.

Отличительной особенностью мобильного решения является возможность подписания расчетных документов с помощью Face ID/Touch ID (используется программный комплекс PayControl).

Кроме того, в мобильном решении реализован демо-режим, который позволяет клиентам банка, в том числе и потенциальным, ознакомиться со всем функционалом решения до подключения к услугам дистанционного банкинга, что увеличит уровень проникновения мобильного канала.

«Наше новое решение - это первый этап реализации программы Mobile First для клиентов SME. В ближайшее время мы продолжим активное наращивание функционала и реализуем в мобильном канале управление тарифами, маркетплейс, пассивные операции, кредитование и т.д. Наше решение станет не только полнофункциональным мобильным офисом, но и каналом продаж продуктов и услуг» – прокомментировал Андрей Абрамов, заместитель генерального директора BSS по развитию продуктов.

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Источник: Компания BSS