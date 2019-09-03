В 2018 году размер задолженности МСП по банковским кредитам впервые с 2014 года показал рост по итогам года, а объем выданных кредитов стал максимальным с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные очередного замера индикаторов финансовой доступности, проведенного регулятором.



«Поддержку рынку оказало существенное снижение процентных ставок по кредитам МСП в 2018 году: средневзвешенные ставки по кредитам МСП на срок до одного года снизились на 1,32 п. п. (с 12,46% в январе 2018 года до 11,14% в январе 2019 года), а ставки свыше года — на 0,49 п. п. (с 11,28% до 10,79% соответственно)», — говорится в материалах регулятора.

В свою очередь просроченная задолженность субъектов МСП перед банками снизилась на 16,2% (с 622,7 млрд до 521,8 млрд рублей).

В 2018 году доля субъектов МСП, имеющих активные кредиты, займы в кредитных или некредитных финансовых организациях, по сравнению с 2017 годом выросла на 7 п. п. (с 18,4% до 25,4%), прирост объема кредитов и займов составил 11,4% (с 6 трлн 151 млрд до 6 трлн 855 млрд рублей), а задолженности по основному долгу — 1,1% (с 4 трлн 209 млрд до 4 трлн 257 млрд рублей).