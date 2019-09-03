Акция распространяется на держателей зарплатных карт КБ «Кубань Кредит», клиентов, выбравших способ доставки пенсии через Банк, а также клиентов, подавших заявку на получение ипотечного кредита.

Карта с льготным периодом 55 дней выпускается сроком на 36 месяцев. Лимит овердрафта – от 20 000 до 500 000 рублей. При лимите до 100 000 рублей документы, подтверждающие доход, не требуются. В остальных случаях необходимо предоставление утвержденного Банком пакета документов, либо сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (выписка из ПФР, оформленная в электронном виде с согласия клиента).

Акция продлится до 30 сентября 2019 года.

Подробности можно узнать в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 25 18 и *2518 (звонок бесплатный).