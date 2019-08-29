ВТБ как банк-агент со 2 сентября начинает продажи четвертого выпуска облигаций федерального займа для населения. Общий его объем составляет 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Покупка ценных бумаг доступна клиентам ВТБ более чем в 560 офисах обслуживания, предлагающих инвестиционные продукты. Совершить операцию также можно дистанционно, открыв брокерский счет в мобильных приложениях «ВТБ-онлайн» и «ВТБ Мои Инвестиции». Такие сделки можно будет совершить в личном кабинете брокера. Кроме того, с середины сентября бумаги будут доступны в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», — говорится в релизе.

Сроки размещения ценных бумаг — со 2 сентября 2019 года по 25 февраля 2020 года, срок погашения — 31 августа 2022 года. Брокерская комиссия ВТБ составит 0%. Купонная ставка по облигациям установлена на уровнях: 6,5% годовых — по первому купону, 7% годовых — по второму, 7,05% годовых — по третьему, 7,1% годовых — по четвертому, 7,25% годовых — по пятому, 7,35% годовых — по шестому.

По четвертому выпуску ОФЗ-н снижен минимальный размер приобретения бумаг с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. В совокупности с возможностью приобретения бумаг без комиссии это делает инструмент доступным более широкому кругу инвесторов.

ВТБ выступал агентом по размещению предыдущих трех выпусков ОФЗ-н. Объем продаж бумаг через каналы банка составил 22,1 млрд рублей.

