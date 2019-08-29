Финансовые вложения российских компаний оказались выше капитальных инвестиций и составили 123 трлн рублей, увеличившись на 36% за год на фоне падающих доходностей, следует из свежей сводки Росстата. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Так, 91% таких вложений были краткосрочными и в основном примерно поровну распределялись между долгами и банковскими вкладами, средняя ставка по которым в первом полугодии составляла 6,5%. Среди 16 отраслей, на которые в первом полугодии приходилось более 70% всех капвложений в экономике, лишь в торговле и строительстве рентабельность продаж была сопоставимой, а в большинстве отраслей превышала доходность депозитов. При этом финансовые вложения даже самых рентабельных отраслей кратно превышали их капвложения.

Рост капвложений крупных и средних компаний в годовом выражении зафиксирован до 5 трлн рублей (на 10%), хотя с досчетами на малый бизнес и другие капитальные инвестиции, не наблюдаемые прямыми методами, рост инвестиций оценивался лишь в 0,6%.

Доля финансирования вложений из собственных средств выросла на 0,5 п. п. за год (до 60,2%), а бюджетных — снизилась на 1,5 п. п. (до 10,6%), 0,8 п. п. из которых дало сокращение вложений региональных, а 0,6 п. п.— федерального бюджета. Доля зарубежного банковского финансирования выросла на 1,7 п. п. (до 3,9%), что обеспечило основной прирост доли всего банковского финансирования капвложений на 2,5 п. п. (до 10,5%).