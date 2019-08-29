Арбитражный суд Амурской области в наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка «Восточный» Evison Holdings в качестве обеспечительных мер по иску банка, мажоритарным акционером которого является Finvision Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков с Evison и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Пакет Evison составляет 41,6% акций банка.

«Суд решил наложить арест на акции», — сказал судья.

Как сообщил адвокат Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко, компания будет обжаловать это решение. Также Evison не будет принимать участие в рассмотрении дела по существу.

«Любые наши действия по существу настоящего дела будут негативно восприняты в арбитражном разбирательстве, которое идет в Лондоне», — уточнил Артеменко.

Предварительное рассмотрение иска отложено до 30 сентября.