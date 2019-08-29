Сбербанк объявляет об отмене депозитарной комиссии для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Если клиент брокерского обслуживания совершает операции, то есть покупает или продает акции, облигации и другие финансовые инструменты на фондовом рынке, то с него больше не будет взиматься ежемесячная депозитарная комиссия в размере 149 рублей», — говорится в релизе.

Кроме того, Сбербанк объявляет об отмене депозитарной комиссии в размере 3 000 рублей при открытии юридическими лицами счетов депо, делая этот сервис бесплатным.

Одновременно принято решение об изменении шкалы комиссионных при тарифном плане «Самостоятельный». Для физических лиц за операции на рынке ОТС (операции с ценными бумагами, совершаемые без участия биржи) комиссия в размере 0,17% распространяется на обороты — начиная с 45 000 единиц валюты, ранее это было возможно с 50 000 единиц валюты.