Сбербанк открывает набор на оплачиваемые стажировки Sberseasons. В течение месяца будут отобраны лучшие среди кандидатов на стажировку в банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Студентам третьего курса и старше будут предложены вакансии в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Стажировки в банке начнутся в октябре. Важным преимуществом программы Sberseasons является возможность получать заработную плату. Длительность стажировки составляет от трех до шести месяцев», — говорится в релизе.

Кандидаты могут выбрать стажировку по направлениям: Data Science, Data Engineering, Analytics, UX/UI Design, Java, JavaScript, системный и бизнес-анализ, экономика и финансы.

Отбор желающих попасть на стажировку в Сбербанк пройдет в пять этапов: прием заявок, их рассмотрение, телефонное и очное интервью, выход на стажировку.