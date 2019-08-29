Сбербанк 2 сентября 2019 года начал продажи облигаций федерального займа для населения нового формата. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Приобрести ОФЗ-н можно в отделениях «Сбербанк Премьер». В ближайшее время эта возможность появится и в мобильном приложении «Сбербанк Инвестор».

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Дата начала размещения облигаций — 2 сентября 2019 года, окончания — 25 февраля 2020 года. Дата погашения облигаций — 31 августа 2022 года.

Купонная ставка: по первому купону составит 6,50% годовых; по второму купону — 7% годовых; по третьему купону — 7,05% годовых; по четвертому купону — 7,10% годовых; по пятому купону — 7,25% годовых; по шестому купону — 7,35% годовых.

Также о старте продаж ОФЗ-н сообщал ранее ВТБ .