Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 8 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 6 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,64 рубля (минус 16 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 73,19 рубля (минус 16 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль так и не отыграл в полной мере общемировой позитив прошлой недели.

«Виной этому является продолжающийся тренд роста доллара к основным валютам. Так, пара евро-доллар в пятницу ушла под отметку 1,10 и, похоже, намерена там закрепиться. Сопротивлением обесцениванию рубля по-прежнему выступает отметка 67 рублей за доллар. Пока мы не видим поводов для ее пробития», — поясняет аналитик.