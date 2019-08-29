Пенсионный фонд России (ПФР) считает целесообразным выплачивать накопительную пенсию единовременно, поскольку сумма выплат небольшая, пояснили в пресс-службе ПФР.

Ранее сообщалось, что ПФР предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно.

«Предложенный вариант определения вида выплаты пенсионных накоплений не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства, — только перераспределение доли получателей накопительной пенсии и единовременной выплаты в сторону последней, поскольку пенсионные накопления людей, выходящих сегодня на пенсию, формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз», — пояснили в ПФР.