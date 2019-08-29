В случае реализации предложений ПФР для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450–500 тыс. рублей.
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Минтруд разослал эти предложения в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов для обсуждения, сообщает РБК.
Сейчас выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия меньше 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы такая пенсия была назначена, необходимо иметь около 177 тыс. рублей пенсионных накоплений.
ПФР рассчитывает ежемесячную величину накопительной пенсии следующим образом: все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, который сейчас составляет 252 месяца. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе—июне составил 14135 рублей (5% от этой суммы — 700 рублей). Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 рублей (20% от этой суммы — 1770 рублей).
В случае реализации предложений ПФР для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450–500 тыс. рублей. Средний счет застрахованного лица в НПФ сейчас составляет 73 тыс. рублей, что соответствует выплатам менее 300 рублей в месяц.
По мнению экспертов, предлагаемая Минтрудом методика приведет к увеличению числа единовременных выплат и практически к прекращению назначения накопительной пенсии. Абсолютное большинство пенсионеров сегодня получают пенсионные накопления единовременной выплатой, поскольку эти средства формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз, рассказали в пресс-службе ПФР. В случае принятия изменений получателей единовременной выплаты станет еще больше, сказали в ПФР.
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