То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники, заявил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«За последние пять лет мы провели много реформ: ввели инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, большую программу бюджетной консолидации, перешли к плавающему валютному курсу…» — сказал Орешкин.

Для того чтобы оценить масштаб изменений, министр привел пример: «Пять лет назад России было необходимо, чтобы за баррель давали 115 долларов. В этом случае мы могли поддерживать свой бюджет и платежный баланс. Сейчас сумма — 45 долларов за баррель. Понимаете? Со 115 долларов за пятилетку мы ушли на 45. И ненефтегазовый дефицит бюджета уменьшился до 6%, а был под десять».



По словам главы Минэкономразвития, такой консолидации, перехода на новые рельсы не было никогда и ни с кем. «Если в середине 80-х годов прошлого века Саудовскую Аравию устраивала относительно низкая цена на нефть, то Советский Союз нуждался в высокой. СССР был слабым звеном и получил все проблемы, когда нефтяной рынок среагировал вниз. Сейчас ситуация зеркальная, мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40. Хотя, конечно, лучше 60 — это оптимальная цена», — отмечает министр.

Он подчеркнул, что если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше ее «зацепило бы гораздо сильнее».