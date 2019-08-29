Интеграция России и Белоруссии представляет собой не объединение государств, но объединение двух экономик на правах равного партнерства. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, отметив, что речь об объединении двух стран не идет.



«Еще в 1999 году было заключено соглашение. Оно ратифицировано. Там, в принципе, все указано. Сейчас расписываем все по срокам, конкретным направлениям. Были определенные разногласия между российской и белорусской сторонами. Задача рабочей группы эти развилки описать, положить на бумагу и дать возможность высшему политическому руководству двух стран все обсудить и принять решения. И это не вопрос объединения государств — речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально», — сказал Орешкин.

В декабре 2018 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, белорусскую — министр экономики Дмитрий Крутой.

В конце июня премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты.