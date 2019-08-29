Банк России установил официальные курсы валют на 3 сентября.



Курс доллара повысился на 13,38 копейки, составив 66,6235 рубля (66,4897 рубля на 2 сентября). Курс евро опустился на 21,21 копейки, до 73,1726 рубля (с 73,3847 рубля на 2 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,69 рубля (минус 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:17 мск стоил 73,15 рубля (плюс 20 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 66,56 до 66,78 рубля за доллар и от 73,09 до 73,37 рубля за евро.