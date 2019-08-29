В результате требования Центробанка, российским банкам потребовались специализированные решения для онлайн-мониторинга клиентских операций, интегрированные в общий финансовый документооборот банка в режиме реального времени.



Для онлайн-мониторинга клиентских операций в январе этого года компания «ПрограмБанк» выпустила на рынок новое решение — « ПрограмБанк.Финмониторинг ». Решение уже настроено в соответствии с триггерами высокорискованных операций, которые предложил Банк России и, при этом, позволяет специалистам банка самостоятельно настроить методики контроля и анализа.



Требование об онлайн-контроле клиентских операций существенно выделяется из общей массы требований Банка России. В первую очередь, тем, что Банк России явно указал, что список триггеров не является фиксированным и должен гибко пополняться на основе анализа банком подозрительных операций своих клиентов.



Исходя из неординарности задачи, компания «ПрограмБанк» предложила высоко заинтересованным клиентам провести тестирование системы «ПрограмБанк.Финмониторинг» на своих данных и по результатам тестирования, принимать решение о покупке.



Именно такой путь выбрал новый пользователь решения — Хакасский муниципальный банк. В течение двух месяцев банк провел тестирование системы на своих данных — проверил отработку методики по выявлению сомнительных платежей и получил консультации по дополнительным возможностям решения, после чего принял решение о приобретении системы «ПрограмБанк.Финмониторинг». На данный момент идёт этап встраивания решения в промышленную ИТ-среду банка и подключения дополнительных возможностей.

Справочная информация



ООО «Хакасский муниципальный банк» — самостоятельный коммерческий банк Республики Хакассия. Банк был создан в декабре 1990 года и на протяжении всей своей истории принимает активное участие в жизни и развитии Республики Хакасия и юга Красноярского края.

Банк обладает сетью из 31 отделений на территории Республики Хакассия и Красноярского края.



По итогам 2015 и 2017 годов банк был признан социально ответственной организацией и получил соответствующие свидетельства.

Банк является:

Участником системы обязательного страхования вкладов.

Участником Ассоциации Региональных банков и Ассоциации российских банков.

Участником платежных систем VISA, MasterCard, «Золотая корона», «Мир».

На август 2019 года по величине активов Банк занимает 206-е место среди кредитных организаций страны (источник — интернет-сайт Banki.ru).

Компания «ПрограмБанк» — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год компания «ПрограмБанк» заняла первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк