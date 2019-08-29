Министры труда стран, входящих в G20, приняли декларацию о развитии занятости. В качестве приоритетов были определены адаптация к демографическим изменениям, создание инклюзивного рынка труда и расширение возможностей женщин, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

В японском городе Мацуяма завершилась встреча министров труда и занятости стран G20. «По итогам двухдневной встречи министры приняли декларацию, в которой обозначены действия государств по развитию занятости», — говорится в сообщении.

«Чтобы сформировать будущее сферы труда, ориентированное на человека, мы стремимся обеспечить согласованность политики сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического роста, социальной интеграции, полной и продуктивной занятости и достойного труда. Мы признаем, что действия и сотрудничество с социальными партнерами имеют ключевое значение для обеспечения того, чтобы будущее сферы труда основывалось на надлежащих реакциях на демографические изменения, дальнейшем прогрессе в обеспечении гендерного равенства и разумном развитии новых форм занятости. Мы также продолжим выполнять наши обязательства по решению проблем рынка труда и социальных проблем», — говорится в декларации.

В качестве приоритетов были определены адаптация к демографическим изменениям через политику приоритетов, создание инклюзивных и справедливых рынков труда для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, реагирование на новые формы занятости.

По прогнозу декларации, старение населения создаст новые возможности для трудоустройства, при этом при отсутствии действий оно также может привести к нехватке рабочей силы и навыков, замедлению экономического роста, бедности и неравенству в пожилом возрасте.

«Мы будем применять комплексный подход к активному старению. Он объединяет политические меры, направленные на пожилых работников и работодателей, и фокусируется на расширении возможностей трудоустройства пожилых работников с привлечением социальных партнеров. Мы будем поощрять работодателей к тому, чтобы они переучивали пожилых работников и принимали на работу без дискриминации по возрасту. Мы также будем укреплять непрерывное образование и поддерживать переход пожилых работников», — отмечается в документе.

В декларации уделяется внимание и вопросам большей продолжительности трудоспособного периода жизни.