Апелляционный суд в июне удовлетворил два иска банка «Траст», признав незаконным внесение Рост Банком 205 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост Инвестиции» и 50 млрд рублей — в уставный капитал ООО «Рост Капитал».
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов подал кассационные жалобы на постановления нижестоящей инстанции, которая признала незаконными сделки по внесению прежним руководством Рост Банка (в настоящее время присоединен к банку «Траст») 255 млрд рублей в уставные капиталы дочерних компаний.
Апелляционный суд в июне удовлетворил два иска банка «Траст», признав незаконным внесение Рост Банком 205 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост Инвестиции» и 50 млрд рублей — в уставный капитал ООО «Рост Капитал». Суд обязал ответчиков вернуть полученные деньги «Трасту». Кассационные жалобы Шишханова будут переданы для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.
Оспариваемые сделки состоялись в сентябре 2017 года, когда санацию Рост Банка проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. Рост Банк получил межбанковские кредиты от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала «дочек». Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры Рост Банка — Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Александр Лукин.
Арбитражный суд Москвы в марте отклонил иски «Траста», однако вышестоящая инстанция эти решения отменила и требования полностью удовлетворила. Апелляционный суд согласился с доводами истца о том, что внесение в уставный капитал «Рост Инвестиций» денежных средств было нацелено на вывод активов из банка — деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы. Взамен Рост Банк получил активы — ценные бумаги офшорных компаний — рыночной стоимостью 4 рубля, указал суд.
Представитель Шишханова в суде первой инстанции заявил, что последующие сделки не могут влиять на оценку законности оспариваемых. Он отметил, что в результате ряда сделок банк получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, «которые застраивают всю Москву», и холдингом «Русгрэйн», «который кормит всю Россию».
ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации Рост Банка, входившего на тот момент в топ-100 в России. «Дыра» в капитале Рост Банка и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 млрд рублей. Санатором был назначен Бинбанк. Спустя год, в декабре 2015 года, единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции Рост Банка у подконтрольного Бинбанка. В сентябре 2017 года Рост Банку и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.
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