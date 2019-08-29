Сейчас клиентами компаний консорциума являются более 200 действующих банков, а общий годовой оборот в 2019 году превысит 400 млн. рублей. iDSystems, iSimpleLab, iQStore стараются занимать активную позицию на банковском рынке, своевременно предлагая новые инновационные решения и инвестируя значительные средства в развитие и поиск новых рынков. В этом году совместными усилиями компании создали уникальное предложение «Русская тройка».

Каждая из компаний — iSimpleLab , iDSystems , iQStore — внесла свой ощутимый вклад в общий успех консорциума.

iDSystems завершила сотый проект внедрения решений для взаимодействия с ФССП России, с ЕСИА — 86, по работе с ЕБС — 92, а по обеспечению сбора биометрических образцов — 64!

В списке новых проектов компании появилась интеграция с «Системой Быстрых Платежей». Регуляторы активно продвигают это направление с начала года, чем вызывают интерес и озабоченность как банковского, так и небанковского секторов.

Еще одна сфера, в которую все активнее погружается консорциум — информационная безопасность. Здесь, для комплексной поставки программных, аппаратных и программно-аппаратных компонентов для организации в банках отдельного сегмента сети, включающего все технологические участки в соответствии с 4-МР ЦБ РФ от 14.02.2019 г., была создана компания «СДК Системс» , которая является партнером компании iDSystems и имеет все необходимые лицензии.

Компания iSimpleLab в 2019 году успешно завершила ряд проектов внедрения ДБО iSimpleBank 2.0 в банках ТОП-20. Прошли успешные интеграции разработки прошлого года — сервера iSimpleMessageGate в Банке «Хлынов», в Банке «Казани» и других.

Вывела iSimpleLab на рынок и свой новый продукт iSimpleDirectBank, предназначенный для простого, быстрого и защищенного обмена информацией между ДБО iSimpleBank 2.0 и продуктами компании «1С».

На сегодняшний момент главным является развитие ApiSimpleBank. Все больше банков привлекают его удобство и технологичность, неординарные возможности для построения собственных порталов, разработки мобильных приложений. C течением времени iSimpleBank 2.0 из классической системы ДБО переросла в промышленную платформу для финтех-проектов с готовым к применению открытым API: протестированным, налаженным, масштабируемым, позволяющим банку реализовать его любую фантазию.

Надежность и прогрессивность решений iSimpleLab ярко проявляют себя в успехах клиентов компании. Так, например, интернет-банк для бизнеса АО «БАНК УРАЛСИБ», построенный на платформе ДБО iSimpleBank 2.0, вошел в двадцатку лучших в странах СНГ и Кавказа согласно рейтингу Business Online Banking 2019.

Динамично развивается компания iQStore, которая в 2019 году обновила мессенджер для службы клиентской поддержки в цифровых каналах iQChannels до версии 2019.1.0. Этот удобный продукт берут на вооружение все больше банков, как прогрессивный инструмент общения с клиентами, оптимизации бизнеса, развития web- и мобильных приложений. Подтверждение тому — успешные внедрения в Банке «УРАЛСИБ», в «СКБ-Банке» и многих других. Так, современный чат-канал в мобильном приложении ДелоБанк был отмечен экспертами агентства Markswebb. По результатам исследования Business Mobile Banking Rank 2019 ДелоБанк признали лучшим мобильным банком на платформах Android и IOS.

А главное, в этом году компании консорциума совместными усилиями вывели на рынок уникальное предложение «Русская тройка». Оно включает в себя решения для Удаленной Биометрической Идентификации, Системы Быстрых Платежей и Финансового Маркетплейса — самых актуальных и востребованных нововведений регуляторов.

С «Русской тройкой» и компаниями консорциума iCAM Group любой банк станет Суперконкурентоспособным!



О компаниях:

Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2019 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 40% действующих российских банков, 62 из которых входят в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group