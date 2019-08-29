Кредит «Легкий» от Газпромбанка стал еще выгоднее. Минимальная процентная ставка по кредиту снижена и составляет 9,5% годовых .

Сумма финансирования от 50 тыс. до 3 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет для зарплатных клиентов банка (до 5 лет для прочих заемщиков). Условия актуальны при наличии личного страхования, в случае отказа надбавка составит 5—6 п. п. (в зависимости от категории заемщика). Обеспечение не требуется.

Оформить кредит смогут заемщики не младше 20 лет на момент подачи заявки и не старше 70 лет на дату окончания срока кредита с общим стажем работы от одного года (на последнем месте не менее трех месяцев для зарплатных клиентов и не менее шести для прочих).

Из документов потребуется предоставить: паспорт РФ; документ, подтверждающий доход за последние шесть месяцев (справка 2-НДФЛ, по форме банка, в свободной форме — для работников силовых структур, справка о размере назначенной или выплаченной пенсии, выданная уполномоченным органом, и справка из НПФ (при наличии) — для неработающих пенсионеров, справка о пожизненном содержании судей – для судей в отставке); копия трудовой книжки, заверенная компанией — работодателем.

«Для зарплатных заемщиков действуют специальные условия при оформлении заявки на кредит в мобильном приложении – ставка от 9% годовых (при наличии страхования), доступно клиентам, получающим заработную плату по картам банка не менее 3 месяцев», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.